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Жара до +34 и дожди на юго-западе: прогноз погоды на завтра

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Киев, Понедельник 29 августа 2022 13:48
Жара до +34 и дожди на юго-западе: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине 30 августа будет без осадков, кроме юго-запада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 30 августа, в Украине будет без осадков. Однако на юго-западе страны прогнозируются кратковременные дожди и гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозам синоптиков, завтра ожидается переменная облачность.

Ветер переменных направлений, скорость которого будет достигать 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13 +18 градусов, а в южной части страны +17 +22. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях температура воздуха будет колебаться от +23 до +28 градусов, на остальной территории ожидается +29 +34.

Жара до +34 и дожди на юго-западе: прогноз погоды на завтраНапомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь.

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