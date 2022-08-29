Страны ЕС ужесточат выдачу виз жителям России и начнут обсуждать полный запрет, - Reuters

Министры иностранных дел Европейского союза на встрече в Праге 30-31 августа могут договориться об ужесточении выдачи виз для жителей России. Кроме того, они начнут обсуждение более широкого запрета на туристические визы, хотя согласия по этому поводу нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Дипломатический источник в ЕС заявил, что министры иностранных дел могут в принципе договориться о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, что будет означать, что россияне будут платить 80 евро вместо 35 за визы ЕС, а также столкнутся с более длительной процедурой.

"Результатом встречи министров иностранных дел, вероятно, не будет соглашения о расширении санкций за счет включения виз. Но приостановка соглашения об упрощении формальностей будет первым шагом, и мы поговорим о том, как включить визы в санкции", - сказал источник журналистам.

По его словам, могут быть продолжены обсуждения о том, как ввести санкции в отношении виз, и что могут быть исключения для членов семьи, представителей гражданского общества или студентов.

Требование запретить въезд российским туристам

Чехия, председательствующая в ЕС, прекратила выдачу обычных виз россиянам и настаивает на запрете виз для российских туристов на территории всего ЕС. Эту идею поддержали в основном страны Балтии.

Однако Германия, некоторые другие государства-члены и глава блока по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступили против такого шага, утверждая, что он может нарушить правила ЕС и отрезать пути отхода для российских диссидентов.

"Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие", - сказал Боррель.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, которые имеют общую границу с Россией, могут действовать самостоятельно, чтобы заблокировать туристов, если ЕС не согласится на общесоюзный запрет.

По словам Ландсбергиса, россияне в основном въезжают в ЕС через сухопутные границы пяти стран, поскольку прямые рейсы между Россией и блоком были приостановлены после вторжения Москвы в Украину.