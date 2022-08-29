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В Бахмуте оккупанты обстреляли остановку с людьми: есть жертвы

Новина українською →
Бахмут, Понедельник 29 августа 2022 14:08
В Бахмуте оккупанты обстреляли остановку с людьми: есть жертвы Фото: в Бахмуте оккупанты обстреляли остановку с людьми (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные попали в остановку общественного транспорта в Бахмуте Донецкой области, на которой находились люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление инспектора отдела коммуникации полиции Донецкой области Олега Кирницкого, пишет "Суспільне".

"В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли люди в возрасте от 36 до 60 лет", - рассказал он.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за минувшие сутки, 28 августа, в Бахмуте погибли четыре человека, еще один человек получил ранения.

Как сообщалось, российские оккупанты утром 29 июля обстреляли спальный район Николаева, попав в остановку общественного транспорта. В результате атаки врага погибли по меньшей мере 4 человек, получили ранения - 7.

Как сообщалось, российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили восьмерых гражданских, еще семь человек получили ранения.

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