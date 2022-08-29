ВСУ отбили штурмовые действия и нанесли потери оккупантам в Херсонской области, - Генштаб

Украинские защитники отразили все наступательные и штурмовые действий российских военных на фронте. В частности, оккупанты пытались вести штурмы недалеко от Потемкиного в Херсонской области, но понесли потери и отступили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сводку Генерального штаба ВСУ.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельное группировки врага выполняет задачи по поддержанию благоприятного оперативного режима и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам Украины.

Напомним, украинские военные начали бои за Херсон. Оккупанты оставили свои позиции на первой линии обороны.

Подробнее о том, что происходит в Херсонской области на данный момент, - в материале РБК-Украина.

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