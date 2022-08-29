ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сарны Россия атаковала с самолетов, выпустив ракеты Х-101, - Нацполиция

Новина українською →
Ровно, Понедельник 29 августа 2022 13:29
Сарны Россия атаковала с самолетов, выпустив ракеты Х-101, - Нацполиция Фото: Россия атаковала Сарны с самолетов, выпустив ракеты Х-101 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время ракетного удара по Сарнам Ровенской области в воскресенье, 28 августа, российские военные ударили ракетами типа Х-101 из самолетов ТУ-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Ровенской области.

"Сегодня специалисты взрывотехнической службы продолжают обследовать место ракетных обстрелов. Предварительно вооруженные силы РФ выпустили ракеты типа Х-101 из самолетов ТУ-22", - говорится в сообщении.

Повреждения получили около 30 гражданских объектов, в том числе помещения центральной районной больницы.

"Также повреждена высоковольтная линия электропередач", - добавляют правоохранители.

Кроме того, в результате авиаудара произошло возгорание около гектара лесного массива.

Как сообщалось, вечером 28 августа в Ровенской области прогремело несколько взрывов. Позже стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Сарнам. Оккупанты выпустили четыре ракеты по объекту военной инфраструктуры. Обошлось без жертв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская область
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ
Владислав Красинский, Юлия Акимова Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ