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Во Львовской области арестовали земельные участки жены Медведчука

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Стрый, Понедельник 29 августа 2022 16:43
Во Львовской области арестовали земельные участки жены Медведчука Фото: Оксана Марченко (volynnews com)
Автор: Наталья Юрченко

Суд во Львовской области арестовал три земельных участка Оксаны Марченко, жены народного депутата Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и Службу безопасности Украины.

Следствие установило, что владельцем земельных участков стоимостью 2 млн гривен было частное предприятие, конечным владельцем которого является Марченко.

Земли оказались в собственности жены нардепа-предателя незаконно. В 2019 году райгосадминистрация передала предприятию участки. Однако в "Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности" не было сделано никаких записей.

Предприятие внесло недостоверные данные в официальные документы. Таким образом фирма Марченко присвоила участки, которые расположены в туристически привлекательном регионе вблизи города Стрый. Позже там началось строительство туристических объектов.

Сейчас решается вопрос о передаче участков в управление АРМА, а по факту злоупотребления служебным положением открыли уголовное дело (ч. 1 ст. 364 УКУ).

Напомним, что Виктор Медведчук сейчас находится под стражей.

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