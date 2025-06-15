Україна уразила ключове виробництво ударних дронів у Татарстані: деталі

Україна провела успішну спецоперацію на території Росії. Як наслідок уражено ключове підприємство в Татарстані, яке виробляло ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Військові наголосили, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", - зазначили в Генштабі.

Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Як повідомили в штабі, ціллю були потужності з виробництва дронів у Єлабузі, республіка Татарстан, РФ.

В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення ударних безпілотних літальних апаратів, 15 червня підрозділи Сил спеціальних Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора.

Визначна операція СБУ

Нагадаємо, що 1 червня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію "Павутина". Під час операції FPV-дрони здійснили атаку відразу на чотири аеродроми Росії - "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново"

Унаслідок ударів було уражено більше 40 літаків - Ту-95, Ту-22М3 і А-50.

В СБУ повідомили, що втрати РФ можуть перевищувати 7 млрд доларів, а атака вивела з ладу третину стратегічної авіації Росії.

Російські втрати

Нагадаємо, також, що, за даними Генштабу ЗСУ, станом на початок цього місяця російська армія втратила вже понад 1 мільйон військових убитими та пораненими.

Відзначаючи перший мільйон знешкоджених росіян, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив українських військових.

Крім того, зауважимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна ми детально описали загальні бойові втрати противника з моменту повномасштабного вторгнення росіян.

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