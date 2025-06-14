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Україна та РФ провели четвертий обмін полоненими за тиждень: кого повернули

Україна , Субота 14 червня 2025 14:50
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Україна та РФ провели четвертий обмін полоненими за тиждень: кого повернули Фото: Україна провела ще один обмін полоненими з РФ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Росія у суботу, 14 червня, провели новий обмін полоненими. Це вже четвертий обмін за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Як зазначив глава держави, серед звільнених багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Фото: Україна провела ще один обмін полоненими (t.me/V_Zelenskiy_official)

У Коордштабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернули військових, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям. Значна частина звільнених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Більшість визволених сьогодні воїнів - офіцери. Також частина звільнених - молодші 25 років.

Додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Фото: додому повертаються поранені та важкохворі захисники (t.me/Koord_shtab)

Як повідомив омбудсмен прав людини Дмитро Лубінець, найстаршому з повернутих воїнів - 63 роки, наймолодшому - 21 рік. Серед звільнених є ті, які вважалися зниклими безвісти.

Обмін полоненими між Україною та РФ

У Стамбулі під час другого раунду переговорів Україна та РФ домовилися про масштабний обмін полоненими. Сторони узгодили обмін поранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.

Перший етап великого обміну відбувся 9 червня. Також обміни відбувалися 10 та 12 червня.

Крім того, Україна та РФ домовилися про обмін тілами загиблих у форматі "6000 на 6000". Повернення тіл відбулося 11 та 13 червня, а також сьогодні, 14 червня. Загалом в Україну повернули вже понад 3600 тіл загиблих.

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