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Переговори щодо ядерної угоди між США та Іраном скасовані

США, Неділя 15 червня 2025 01:19
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Переговори щодо ядерної угоди між США та Іраном скасовані Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Заплановані на сьогодні перемовини про ядерну угоду між Іраном та США не відбудуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Оману, який виступає посередником у переговорах, Бадр аль-Бусаїді.

За словами аль-Бусаїді, переговори між Іраном і США, які мали відбутися в оманській столиці цієї неділі - скасовані.

"Переговори між Іраном і США, які мали відбутися в Маскаті цієї неділі, тепер не відбудуться. Але дипломатія і діалог залишаються єдиним шляхом до тривалого миру", - зауважив він.

Ядерна угода США та Ірану

Нагадаємо, що цього року США та Іран розпочали серію переговорів щодо статусу іранської програми збагачення урану.

На початку травня держсекретар Марко Рубіо заявив, що Іран повинен відмовитися від збагачення урану та розробки ракет далекого радіусу дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти.

США також погрожували, що можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо не буде прогресу.

В Ірані ж заявили, що готові підписати ядерну угоду в обмін на скасування економічних санкцій. Але Тегеран зазначив, що не відмовиться від "ядерних прав".

Зауважимо, що днями Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо не буде угоди.

Варто відзначити, що дана заява американського президента пролунала на фоні масштабної атаки Ізраїля на Іран, адже у ніч на 13 червня авіація Ізраїля, в рамках операції "Левиний народ", завдала низку ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану.

Детальніше про нічну атаку, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що в п'ятницю Трамп хизувався, що після ударів Ізраїля, іранці нібито самі почали йому телефонувати.

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