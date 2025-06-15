Спека знову повертається? Прогноз погоди в Україні на тиждень
Погода в Україні наступного тижня, 16-20 червня, буде теплою, але з короткочасними дощами. Проте українцям не варто сподіватися на велику спеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Початок тижня в Україні буде теплим, а дощі очікуються лише на лівобережній частині країни. Короткочасні опади накриють Сумську, Харківську, Полтавську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +21 +25 градусів, вночі +12 +15 градусів;
- на сході: вдень +20 +24 градуси, вночі +12 +14;
- у центрі: вдень +23 +27, вночі +12 +16 градусів;
- на півдні: вдень +24 +27 градусів, вночі +14 +16;
- на заході: вдень +23 +27, вночі +11 +13 градусів.
У вівторок, 17 червня, дощі накриють всю Україну, а на сході очікуються дощі з грозами.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +21 +23 градуси, вночі +14 +16 градусів;
- на сході: вдень +23 +28 градусів, вночі +13 +16;
- у центрі: вдень +24 +26, вночі +14 +16 градусів;
- на півдні: вдень +26 +29 градусів, вночі +15 +17;
- на заході: вдень +21 +25, вночі +14 +16 градусів.
З середи, 18 червня, опади почнуть відступати. За прогнозами синоптиків, лише на півночі України будуть дощі.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +23 +25 градусів, вночі +14 +17 градусів;
- на сході: вдень +24 +27 градусів, вночі +15 +18;
- у центрі: вдень +24 +26, вночі +14 +16 градусів;
- на півдні: вдень +25 +27 градусів, вночі +17 +19;
- на заході: вдень +23 +27, вночі +12 +16 градусів.
У четвер, 19 червня, дощі прогнозуються у західних, східних та частині північних областей України.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +20 +24 градуси, вночі +12 +15 градусів;
- на сході: вдень +22 +29 градусів, вночі +13 +19;
- у центрі: вдень +22 +26, вночі +12 +17 градусів;
- на півдні: вдень +22 +26 градусів, вночі +12 +17;
- на заході: вдень +21 +25, вночі +12 +14 градусів.
Під кінець тижня дощі відступлять. У п'ятницю, 20 червня, лише на сході та півночі України можливі короткочасні дощі з грозами.
Температура повітря:
- на півночі: вдень +19 +23 градуси, вночі +11 +14 градусів;
- на сході: вдень +20 +25 градусів, вночі +12 +16;
- у центрі: вдень +22 +25, вночі +12 +16 градусів;
- на півдні: вдень +23 +27 градусів, вночі +14 +17;
- на заході: вдень +20 +23, вночі +10 +14 градусів.
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