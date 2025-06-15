Спека знову повертається? Прогноз погоди в Україні на тиждень

Погода в Україні наступного тижня, 16-20 червня, буде теплою, але з короткочасними дощами. Проте українцям не варто сподіватися на велику спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Під кінець тижня дощі відступлять. У п'ятницю, 20 червня, лише на сході та півночі України можливі короткочасні дощі з грозами.

У четвер, 19 червня, дощі прогнозуються у західних, східних та частині північних областей України.

З середи, 18 червня, опади почнуть відступати. За прогнозами синоптиків, лише на півночі України будуть дощі.

У вівторок, 17 червня, дощі накриють всю Україну, а на сході очікуються дощі з грозами.

Початок тижня в Україні буде теплим, а дощі очікуються лише на лівобережній частині країни. Короткочасні опади накриють Сумську, Харківську, Полтавську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області.

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