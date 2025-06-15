В Ізраїлі через атаки Ірану загинули 12 людей, майже 400 постраждалих
В Ізраїлі за добу загинули 12 людей внаслідок атак. Майже 400 осіб дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 15, з яких 12 людей загинули лише за останню добу.
Міністерство охорони здоров'я країни станом на 9 ранку повідомило, 385 осіб були госпіталізовані з травмами впродовж ночі.
Сім постраждалих перебувають у важкому стані, ще 40 у стані середньої тяжкості.
Більшість 298 осіб дістали легкі поранення. У 14 госпіталізованих зафіксовано прояви сильної тривоги.
Раніше влада підтвердила загибель трьох осіб внаслідок атак Ірану.
Нічний обстріли Ізраїлю
В ніч на 15 червня, Іран обстріляв дронами і балістичними ракетами центральні та північні райони Ізраїлю. Найбільших руйнувань внаслідок атаки зазнали міста Бат-Ям, Тамра і Реховот.
Ввечері у суботу, 14 червня, Іран обстріляв балістичними ракетами Ізраїль. Постраждали райони міста Хайфа.
Іранські військові атакували Ізраїль трьома новітніми ракетами.
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