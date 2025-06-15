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Українці загинули в Ізраїлі після ударів Ірану: серед них діти, - МЗС

Ізраїль, Неділя 15 червня 2025 19:03
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Українці загинули в Ізраїлі після ударів Ірану: серед них діти, - МЗС Фото: внаслідок іранських ударів по Ізраїлю загинули українці (x.com/Ostrov_A)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

Внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

Особи загиблих наразі встановлюються, а українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.

Оновлено о 19:12.

Ізраїльське видання Ynet повідомляє, що вибух іранської ракети в Бат-Ямі вбив хлопчика віком приблизно 10 років, 8-річну дівчинку, трьох жінок віком 50, 60 і 80 років та молодого хлопця віком приблизно 18 років.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав серію потужних ударів по об’єктах в Ірані, зокрема тих, які пов’язані з ядерною програмою та військовою інфраструктурою.

Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.

Дізнатись детальніше про атаку Ізраїля на Іран, можна у матеріалі РБК-Україна.

У відповідь, вже ввечері 13 червня, Іран випустив кілька ракет по території Ізраїлю. За попередніми даними, ракети влучили по щонайменше семи локаціях у районі Тель-Авіва.

Детальніше про обстріл, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Вже третій день продовжуються обстріли з обох сторін. Зокрема, сьогодні Ізраїль заявив, що було атаковано понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану, загалом за час операції завдано близько 250 ударів по 720 цілях.

У зв'язку з цим Іран почав "відповідати", запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів. Зокрема, за останню добу внаслідок обстрілу загинуло 12 осіб, і ще 385 госпіталізовано з травмами.

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