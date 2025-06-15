РФ атакувала Кременчук ракетами і дронами: під ударом енергетика
Росіяни в ніч на 15 червня масовано атакували Полтавську область ракетами та дронами. ППО збила більшість цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута в Telegram.
У Кременчуцькій громаді під удар РФ потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.
Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.
У Чутівській громаді через падіння уламків дронів пошкоджені житлові будинки та автівки.
За даними Полтавської ОВА, обійшлося без постраждалих.
Фото: РФ масовано атакувала Кременчук (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, в ніч на 15 червня у Полтавській області лунали вибухи, зокрема у місті Кременчук. Голова Полтавської ОВА повідомляв про роботи сил протиповітряної оборони.
Повітряні сили ЗСУ вночі попереджали про рух ракет у напрямку Полтавської області. Також регіон атакували ударні дрони ворога.
Також зазначимо, що РФ також атакувала місто Кременчук у Полтавській області в ніч на 6 червня. Унаслідок атаки дронів сталася пожежа в закладі громадського харчування, пошкоджені сусідні будівлі.
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