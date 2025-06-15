Розвідка Британії розкрила втрати військових КНДР на фронті в Україні: рахунок на тисячі

Бойові дії у Курській області призвели до втрат понад 6000 військових КНДР, які воюють на боці Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

За останніми даними британської розвідки, війська Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), найімовірніше, понесли понад 6 тисячні втрати у наступальних бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії. Зазначимо, що, згідно з цими даними, загальна кількість втрат становить понад половину від приблизно 11000 військовослужбовців КНДР, яких спочатку було розгорнуто у Курській області. Згідно з відкритими джерелами, КНДР згодом розгорнула обмежену кількість додаткових військ у Курську. Значні втрати в КНДР майже напевно були пов'язані переважно з масштабними нападами з високим рівнем виснаження піхотинців. Як повідомила розвідка, 4 червня 2025 року секретар Ради безпеки Росії та колишній міністр оборони Сергій Шойгу відвідав КНДР для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Це стало його другою зустріччю з північнокорейським лідером менш ніж за три місяці. Шойгу, на думку розвідки Британії, був ключовим співрозмовником з КНДР щодо підтримки Північною Кореєю незаконного вторгнення Росії в Україну