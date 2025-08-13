"Коаліція рішучих" висловила підтримку мирним зусиллям Трампа, - Зеленський

Партнери України провели шосте засідання "коаліції рішучих". На ньому вони висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Вдячний партнерам за спільну позицію: шлях до миру не може бути визначений без України, а переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню", - зазначив президент.

Зеленський закликав партнерів України активно фінансувати українське виробництво дронів та приєднуватися до програми PURL щодо закупівлі американської зброї. Це дасть Україні можливість захистити себе.

"У межах засідання узгодили наступні кроки та домовилися й надалі працювати в тісному контакті між Україною, усією Європою та США. Дякую всім, хто докладає зусиль задля справедливого завершення цієї війни", - додав президент.