Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом і європейськими лідерами

Як передає РБК-Україна , про це глава української держави заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

"Звичайно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам, що Путін блефує. Він намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх і (зробити вигляд - ред.) що санкції не працюють", - розповів Зеленський.

За словами президента, насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській економіці.

При цьому Зеленський визнав, що в Росії справді більше зброї, зокрема, артилерії більше втричі. Але водночас у ворога "втричі більше втрат".

"Я сказав колегам і президенту США, і європейським друзям, що Путін точно не хоче миру. Він хоче окупації нашої держави, і ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обдурити. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американських, а й європейських санкцій", - зазначив Зеленський.