Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом і європейськими лідерами
Президент України Володимир Зеленський попередив президента США Дональда Трампа та європейських лідерів про блеф російського диктатора Володимира Путіна.
Як передає РБК-Україна, про це глава української держави заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
"Звичайно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам, що Путін блефує. Він намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх і (зробити вигляд - ред.) що санкції не працюють", - розповів Зеленський.
За словами президента, насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській економіці.
При цьому Зеленський визнав, що в Росії справді більше зброї, зокрема, артилерії більше втричі. Але водночас у ворога "втричі більше втрат".
"Я сказав колегам і президенту США, і європейським друзям, що Путін точно не хоче миру. Він хоче окупації нашої держави, і ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обдурити. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американських, а й європейських санкцій", - зазначив Зеленський.
Розмова перед зустріччю Трампа і Путіна
Нагадаємо, на тлі планів президента США Дональда Трампа зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці без участі президента України Володимира Зеленського в Європі висловили стурбованість, що там вирішиться доля України, а також європейської безпеки.
На цьому тлі європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США Дональдом Трампом.
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп розповів, що хоче домовитися з Путіним про припинення вогню в Україні.