Зеленський: після зустрічі на Алясці ми з Трампом узгодимо подальші кроки
Президент США Дональд Трамп зателефонує президенту України Володимиру Зеленському відразу після своєї зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня.
Як передає РБК-Україна, про це глава української держави заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
Зеленський висловив сподівання, що можливість негайного припинення вогню стане ключовим питанням на зустрічі Трампа і Путіна.
"Він (Трамп - ред.) запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде з ним контакт. Ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші спільні кроки", - уточнив президент.
Зустріч Путіна і Трампа
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп зустрінеться на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп хоче домовлятися з главою Кремля про припинення вогню між Україною і Росією.
При цьому сам Трамп обіцяв, що після зустрічі спочатку зателефонує Зеленському, а потім - європейським лідерам.
На тлі цього CBS News з посиланням на джерела написало, що зустріч Трампа, Зеленського і Путіна може відбутися вже наприкінці наступного тижня.
За даними видання, американська влада працює над місцем для такого тристороннього саміту.
До слова, раніше готовність прийняти зустріч Трампа, Зеленського і Путіна підтверджував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.