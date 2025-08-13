Трамп проти включення НАТО до гарантій безпеки для України, - Макрон

Президент США Дональд Трамп вважає, що НАТО не має бути частиною гарантій безпеки для України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

"Президент Трамп чітко висловив це саме такими словами. Він навіть сказав речі, які дуже важливі для мене: той факт, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки, і ми знаємо, що це сильний аргумент, особливо для російської сторони", - сказав Макрон

Водночас, за його словами, США та інші союзники України повинні бути частиною цих гарантій.

Французький президент також додав, що під час переговорів Трамп зазначав, що хоче, аби під час зустрічі на Алясці США змогли досягти припинення вогню між Україною та Росією.

"Ми підтримуємо цю ініціативу, так само як і обмін полоненими та звільнення дітей", - зазначив Макрон.