ЗСУ не вийдуть з Донбасу в обмін на перемир'я: Зеленський пояснив позицію

Україна, Середа 13 серпня 2025 18:46
UA EN RU
ЗСУ не вийдуть з Донбасу в обмін на перемир'я: Зеленський пояснив позицію Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Збройні сили України не будуть виходити з Донбасу в обмін на припинення вогню. Конституція не дозволяє змінювати територіальну цілісність країни.

Як передає РБК-Україна, про це на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема Зеленський зазначив, що його позиція не змінилася, оскільки вона базується на Конституції України. А поки не змінився головний закон країни, позиція президента, як гаранта Конституції, також залишається без змін.

"Ми сьогодні обговорювали й ці питання, безумовно, це дуже складні питання. Я одразу хочу підкреслити, будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись, попри нашу державу, на наш народ, на волю держави й попри Конституцію України", - додав Зеленський.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін, за даними ЗМІ, запропонував президенту США Дональду Трампу влаштувати припинення вогню в Україні. Але Кремль висунув умову - українські війська повинні віддати Росії усі території Донбасу, які контролюють.

У відповідь на це Зеленський заявив, що українська армія не вийде з Донбасу, оскільки поступки росіянам без гарантій безпеки призведуть тільки до швидкого початку третьої війни.

Територіальні питання

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Україна готова обговорювати територіальні питання на можливих мирних переговорах з Росією. Але є кілька умов, головна з них - юридичного визнання окупованих територій не буде.

Російський режим 13 серпня повторив ультиматум, який Кремль постійно намагається висувати Україні. Серед іншого в ньому йдеться про виведення українських військ з території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей - регіонів, яку Росія записала у свою так звану "конституцію".

В Україні вже неодноразово заявляли, що віддавати росіянам будь-яку територію та визнавати її юридично російською не планують. Ці питання навіть не обговорюються.

Володимир Зеленський Війна в Україні
Новини
