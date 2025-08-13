ЗСУ не вийдуть з Донбасу в обмін на перемир'я: Зеленський пояснив позицію

Збройні сили України не будуть виходити з Донбасу в обмін на припинення вогню. Конституція не дозволяє змінювати територіальну цілісність країни.

Як передає РБК-Україна , про це на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми сьогодні обговорювали й ці питання, безумовно, це дуже складні питання. Я одразу хочу підкреслити, будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись, попри нашу державу, на наш народ, на волю держави й попри Конституцію України", - додав Зеленський.

Зокрема Зеленський зазначив, що його позиція не змінилася, оскільки вона базується на Конституції України. А поки не змінився головний закон країни, позиція президента, як гаранта Конституції, також залишається без змін.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін, за даними ЗМІ, запропонував президенту США Дональду Трампу влаштувати припинення вогню в Україні. Але Кремль висунув умову - українські війська повинні віддати Росії усі території Донбасу, які контролюють.

У відповідь на це Зеленський заявив, що українська армія не вийде з Донбасу, оскільки поступки росіянам без гарантій безпеки призведуть тільки до швидкого початку третьої війни.

Територіальні питання

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Україна готова обговорювати територіальні питання на можливих мирних переговорах з Росією. Але є кілька умов, головна з них - юридичного визнання окупованих територій не буде.

Російський режим 13 серпня повторив ультиматум, який Кремль постійно намагається висувати Україні. Серед іншого в ньому йдеться про виведення українських військ з території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей - регіонів, яку Росія записала у свою так звану "конституцію".

В Україні вже неодноразово заявляли, що віддавати росіянам будь-яку територію та визнавати її юридично російською не планують. Ці питання навіть не обговорюються.