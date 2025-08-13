ЗСУ не вийдуть з Донбасу в обмін на перемир'я: Зеленський пояснив позицію
Збройні сили України не будуть виходити з Донбасу в обмін на припинення вогню. Конституція не дозволяє змінювати територіальну цілісність країни.
Як передає РБК-Україна, про це на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив президент України Володимир Зеленський.
Зокрема Зеленський зазначив, що його позиція не змінилася, оскільки вона базується на Конституції України. А поки не змінився головний закон країни, позиція президента, як гаранта Конституції, також залишається без змін.
"Ми сьогодні обговорювали й ці питання, безумовно, це дуже складні питання. Я одразу хочу підкреслити, будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись, попри нашу державу, на наш народ, на волю держави й попри Конституцію України", - додав Зеленський.
Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін, за даними ЗМІ, запропонував президенту США Дональду Трампу влаштувати припинення вогню в Україні. Але Кремль висунув умову - українські війська повинні віддати Росії усі території Донбасу, які контролюють.
У відповідь на це Зеленський заявив, що українська армія не вийде з Донбасу, оскільки поступки росіянам без гарантій безпеки призведуть тільки до швидкого початку третьої війни.
Територіальні питання
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Україна готова обговорювати територіальні питання на можливих мирних переговорах з Росією. Але є кілька умов, головна з них - юридичного визнання окупованих територій не буде.
Російський режим 13 серпня повторив ультиматум, який Кремль постійно намагається висувати Україні. Серед іншого в ньому йдеться про виведення українських військ з території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей - регіонів, яку Росія записала у свою так звану "конституцію".
В Україні вже неодноразово заявляли, що віддавати росіянам будь-яку територію та визнавати її юридично російською не планують. Ці питання навіть не обговорюються.