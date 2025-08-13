ua en ru
"Коалиция решительных" выразила поддержку мирным усилиям Трампа, - Зеленский

Украина, Среда 13 августа 2025 22:59
"Коалиция решительных" выразила поддержку мирным усилиям Трампа, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Партнеры Украины провели шестое заседание "коалиции решительных". На нем они выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарен партнерам за общую позицию: путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут происходить в условиях прекращения огня", - отметил президент.

Зеленский призвал партнеров Украины активно финансировать украинское производство дронов и присоединяться к программе PURL по закупке американского оружия. Это даст Украине возможность защитить себя.

"В рамках заседания согласовали следующие шаги и договорились и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США. Спасибо всем, кто прилагает усилия для справедливого завершения этой войны", - добавил президент.

"Коалиция решительных": что это такое

"Коалиция решительных" - это объединение стран, которые взяли на себя обязательства поддерживать Украину в войне с Россией. Инициатива создания коалиции была официально объявлена 2 марта 2025 года премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время саммита в Лондоне.

В "Коалицию решительных" входят страны Европейского Союза, члены НАТО, а также государства вне этих блоков. Ключевую роль в организации и деятельности коалиции играют Франция и Великобритания.

Отметим, что последняя встреча "коалиции решительных" состоялась 10 июля в Риме. В заседании впервые принимали участие представители США.

Разговор Трампа, Зеленского и лидеров Европы

Напомним, что европейские лидеры вместе с Зеленским сегодня, 13 августа, провели видеоконференцию с президентом США. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп рассказал, что хочет договориться с Путиным о прекращении огня в Украине. При этом он категорически против НАТО, как гаранта безопасности Украины.

Зеленский со своей стороны также раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами. По его словам, Трамп после завершения встречи с Путиным сразу позвонит в Киев. Также президент заявил, что Трамп готов участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности.

При этом, как заявил глава государства, Вооруженные силы Украины не будут выходить из Донбасса в обмен на прекращение огня. Конституция не позволяет менять территориальную целостность страны.

