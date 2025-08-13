Трамп хоче домогтися перемир'я в Україні під час зустрічі з Путіним, - Макрон

Президент США Дональд Трамп назвав перемир'я між Україною і Росією його метою під час майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Також, як уточнив президент Франції, американський лідер заявив, що будь-які територіальні питання можуть обговорюватися тільки за участю України.

За словами Макрона, свої плани на зустріч із Путіним Трамп озвучив під час відеоконференції з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.

Плани Трампа на зустріч

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що він розраховує домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення вогню між РФ і Україною. Такий сценарій американський лідер вважає позитивним.

Також Трамп обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоди без участі України.

Американський лідер також вважає, що для миру необхідно буде провести "обмін територіями" між Україною і Росією. У ЗМІ на цьому тлі з'явилися чутки, що Москва захоче роздобути Донецьку і Луганську області.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на таку пропозицію, пообіцяв, що Україна не буде виводити свої війська з Донецької області.