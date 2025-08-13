Трамп готовий брати участь у наданні гарантій безпеки Україні, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп підтримує надійні гарантії безпеки для України. Він готовий брати участь у наданні гарантій.

Як передає РБК-Україна , про це на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив президент України Володимир Зеленський.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи питання безпекових гарантій, зазначив, що в України має бути сильна армія. Але, за його словами, детально питання гарантій під час сьогоднішньої відеоконференції не обговорювалося.

"Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь", - зазначив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, а також високопоставлені американські чиновники неодноразово заявляли про те, що гарантіями безпеки для України повинна займатися Європа. При цьому Вашингтон у такому процесі брати участь не хоче.

Зокрема, у лютому тоді ще радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заявляв, що гарантії безпеки - "на європейцях".

При цьому американський лідер заявляв, що він не хоче обговорювати питання гарантій безпеки до того, як між Україною і РФ почнеться перемир'я.

На тлі такої позиції США країни Європи створили "коаліцію рішучих". Вони обговорюють можливість відправки в Україну контингенту, який стримуватиме Росію від нової війни.