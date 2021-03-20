Кипиани выиграл дело против Медведчука, а в Киеве обнаружили "британский" штамм: новости за 19 марта

Журналист и историк Вахтанг Кипиани выиграл суд против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, "британский" штамм коронавируса обнаружили в Киеве и еще трех областных центрах, Верхованя рада не смогла отменить перевод часов. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 19 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

СНБО ввел санкции против Януковича, Курченко и правоохранителей-предателей: список

Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

Также СНБО 19 марта объявила санкции против компаний из сферы пользования недрами.

Рада не смогла отменить перевод часов. Законопроект пересмотрят

Верховная рада не смогла отменить перевод часов в нашей стране. Парламент отправил на повторное второе чтение соответствующий законопроект №4201 об исчислении времени в Украине.

За такое решение проголосовало минимально необходимое количество парламентариев - 226. За принятие закона во втором чтении проголосовали 212 депутатов.

В фирмах родственников Медведчука и Козака проходят обыски

В фирмах родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака 19 марта, прошли обыски. Следственные действия проводили сотрудники полиции и прокуратуры.

Обыски проходтлт на Закарпатье в рамках расследования дела о возможно незаконном завладении земельным участком компанией жены Медведчука Оксаны Марченко. На участке был построен оздоровительный комплекс "Паражин". Кроме того, проведены обыски на предприятии "Керамбуд", которое предлежит брату Медведчука Сергею и брату Тараса Козака Богдану. Расследуется факт самовольного захвата земли и незаконной добычи полезных ископаемых этой фирмой.

Книга о Стусе: Кипиани выиграл дело против Медведчука

Журналист и историк Вахтанг Кипиани выиграл суд против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Иск касался книги "Дело Стуса".

Апелляционный суд снял запрет на распространение книги. До этого Дарницкий районный суд по жалобе депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука запретил распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

На Донбассе в результате минометного обстрела погиб военный

Пророссийские боевики на Донбассе из минометов 120-го калибра обстреляли сегодня позиции Объединенных сил вблизи Водяного. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Кроме минометов, во время обстрела оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Рада решила, как бороться с коллекторами. Все компании обяжут регистрироваться в реестре

Верховная рада во втором чтении приняла законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов. За него проголосовали 274 нардепа.

Согласно документу, будет создан публичный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться. Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

В Украине нашли доказательства связи берлинского киллера с ФСБ, - расследование

Украинские правоохранители в ходе спецоперации в Харькове нашли доказательства связи берлинского киллера Вадима Красикова с Федеральной службой безопасности России. Улики подтверждают, что арестованный за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили киллер с паспортом на имя "Соколов" и сотрудник ФСБ Вадим Красиков - одно и то же лицо.

Сообщается, что силовики в Харькове нашли фото Красикова в фотоархиве его тещи. По данным журналистов, эти улики уже переданы в правоохранительные органы Германии. Der Spiegel получил некоторые документы и фото, где лицо Красикова представлено с разных ракурсов.

Умер известный украинский актер: звезда "Электроника" и "Ликвидации"

В Одессе скончался на 76-м году жизни известный украинский актер театра и кино Александр Казимиров. Его помнили и любили благодаря ролям в культовых фильмах для молодежи.

О смерти артиста сообщил его друг Юрий Ющенко на своей странице в Facebook.

Зима берет реванш: в Украину идут морозы до -8 градусов

Погода в Украине 20 и 21 марта будет морозной в ночное время. Сильные "минуса" ожидаются преимущественно в западных и центральных областях. При этом днем – стабильные "плюсы". В большинстве областей будут в субботу осадки.

Детальный прогноз погоды публиковали синоптики Украинского гидрометцентра и Meteoprog.