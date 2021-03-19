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На фирмах родственников Медведчука и Козака проходят обыски

Новина українською → Закарпатская область, Пятница 19 марта 2021 15:46
На фирмах родственников Медведчука и Козака проходят обыски Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

На фирмах родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака сегодня, 19 марта, проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники полиции и прокуратуры.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Сейчас идут обыски. Задействованы прокуратура и Нацполиция", - сообщил он.

Обыски проходят на Закарпатье в рамках расследования дела о возможно незаконном завладении земельным участком компанией жены Медведчука Оксаны Марченко. На участке был построен оздоровительный комплекс "Паражин".

Кроме того, проведены обыски на предприятии "Керамбуд", которое предлежит брату Медведчука Сергею и брату Тараса Козака Богдану. Расследуется факт самовольного захвата земли и незаконной добычи полезных ископаемых этой фирмой.

До этого правоохранители провели ряд обысков на объектах сети АЗС Glusco. Эту АЗС связывают с нардепом Медведчуком. Обыски проходили по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью или служебным положением, а также незаконном производстве топлива.

Напомним, в феврале Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции на Медведчука и его супругу - Оксану Марченко. В списке санкций оказалась и гражданская жена нардепа Козака.

А в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против Козака и трех его телеканалов. Козака называют соратником Медведчука.

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