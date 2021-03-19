Рада не смогла отменить перевод часов. Законопроект пересмотрят

Верховная рада не смогла отменить перевод часов в нашей стране. Парламент отправил на повторное второе чтение соответствующий законопроект №4201 об исчислении времени в Украине.

За такое решение проголосовало минимально необходимое количество парламентариев - 226. За принятие закона во втором чтении проголосовали 212 депутатов.

Документ предлагал определить, что на территории Украины исчисление времени происходит по киевскому времени, которое является единым для всей территории, и не осуществляется сезонный переход времени; киевское время применяется для всех правоотношений, возникающих на территории Украины.



"Распорядок работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности определяется и устанавливается по киевскому времени", - говорится в тексте проекта закона.



Ранее в профильном комитете обращали внимание, что если закон вступит в силу до последнего воскресенья марта, то Украина не будет переходить на летнее время.

Отметим, что нардеп от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович поставил на подтверждение несколько правок, которые предусматривали, что этот закон вступит в силу на следующий день после опубликования. Эти правки уже учел профильный комитет, но в сессионном зале их не поддержали.

После этого и возникло предложение отправить закон на повторное второе чтение.