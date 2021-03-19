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В Украине протестуют города из-за введения жесткого карантина

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 12:14
В Украине протестуют города из-за введения жесткого карантина Фото: протест в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня города Украине протестуют из-за ужесточения карантина. В Киеве из-за введения с 20 марта локдауна под стенами КГГА собралось несколько десятков предпринимателей.

Какая ситуация в других городах Украины, в материале РБК-Украина.

В Киеве сегодня утром протестуют представители "SaveФОП". Они требуют отменить решение об усилении карантина в столице. Как известно, с завтрашнего дня в городе вводят жесткие карантинные ограничения.

Фото: протест в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также устроили протест во Львове, пишет местное издание "Форпост". С аналогичным требованием люди собрались на площади Рынок.

Сегодня, 19 марта, на площади возле Днепропетровской областной государственной администрации предприниматели собрались на акцию протеста против введения локдауна, пишет издание "49000". Предприниматели отметили, что из-за карантина множество работников увольняются, закрываются магазины.

В Украине протестуют города из-за введения жесткого карантина

Фото: протест в Днепре (49000)

Небольшие акции протеста прошли и в других городах. В частности, как сообщает "Кременчугская газета", такое мероприятие прошло в Кременчуге. Кроме того, как передает полтавское издание "Змист", что акция прошла и в областном центре под зданием Полтавской ОГА.

В Украине протестуют города из-за введения жесткого карантинаФото: протест в Полтаве (zmist.pl.ua)

Несколько десятков предпринимателей вышли на протест и в Краматорске, где в настоящее время располагается Донецкая областная администрация, пишет "Суспильне".

На акцию протеста из-за ужесточения карантинных ограничений вышли и в Николаеве, сообщает "Новости N".

Отметим, количество зараженных коронавирусом в Украине стремительно растет, за вчера заразились еще 15 850 человек.

РБК-Украина писало, что на время карантина столичный городской транспорт будет работать в обычном режиме, но с ограничениями.

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