Рада решила, как бороться с коллекторами. Все компании обяжут регистрироваться в реестре
Верховная рада во втором чтении приняла законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов. За него проголосовали 274 нардепа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Согласно документу, будет создан публичный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться.
Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.
Банки и финансовые компании, как гласит закон, должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.
Кредитора хотят обязать публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.
В документе также прописан перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.
Напомним, в первом чтении Рада одобрила этот закон в конце января.
Как писало РБК-Украина, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило коррупциогенные факторы в законе, который касается защиты должников от коллекторов