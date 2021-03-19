СНБО ввел санкции против Януковича, Курченко и правоохранителей-предателей: список
Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Санкции ввели по представлению Кабмина и СБУ. Санкции наложили на правоохранителей, которые изменили присяге и сейчас работают в оккупированном Крыму и на Донбассе, а также на бывших чиновников. Против этих людей были наложены максимальные санкции.
Как рассказал секретарь СНБО, в санкционном списке, кроме бывших президента и премьера, оказались:
- Сергей Абисов - так называемый "министр внутренних дел Крыма";
- Николай Азаров - бывший премьер Украины;
- Сергей Аксенов, так называемый "глава Крыма";
- Александр Бобков - бывший нардеп Украины;
- Валерий Грицай - бывший чиновник ГУ МВД Украины в Крыму;
- Константин Затулин;
- Петр Зима;
- Андрей Иванцов;
- Олег Кириллов;
- Вадим Колесниченко - бывший нардеп;
- Владимир Константинов;
- Сергей Кусюк - бывший командир полка "Беркут";
- Павел Лебедев - бывший министр обороны Украины;
- Леонид Пасечник - главарь так называемой "ЛНР";
- Александр Поддубов - экс-начальник райотдела милиции в Крыму;
- Наталья Поклонская - бывший так называемый "прокурор Крыма";
- Виктор Пшонка - бывший генпрокурор Украины;
- Дмитрий Саламатин - бывший министр обороны Украины;
- Игорь Соркин - бывший глава Нацбанка Украины;
- Дмитрий Табачник - бывший министр образования Украины;
- Николай Ткаченко - бывший начальник Керченской милиции;
- Николай Федорян - экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;
- Николай Фиськов - так называемый "начальник криминальной милиции ЛНР";
- Александр Черпицкий - бывший заместитель министра обороны;
- Ольга Чичилимова - экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму.
"Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, подавляющее большинство - 99%, уже являются гражданами Российской Федерации", - заявил он.
Напомним, СНБО сегодня объявила санкции против компаний из сферы пользования недрами.
Добавим, в начале марта Украина наложила санкции на экс-министра внутренних дел и экс-главу СБУ. Под санкции попал еще ряд военных, предавших Украину.