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СНБО ввел санкции против Януковича, Курченко и правоохранителей-предателей: список

Новина українською → Украина, Пятница 19 марта 2021 19:31
СНБО ввел санкции против Януковича, Курченко и правоохранителей-предателей: список Фото: Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Санкции ввели по представлению Кабмина и СБУ. Санкции наложили на правоохранителей, которые изменили присяге и сейчас работают в оккупированном Крыму и на Донбассе, а также на бывших чиновников. Против этих людей были наложены максимальные санкции.

Как рассказал секретарь СНБО, в санкционном списке, кроме бывших президента и премьера, оказались:

  • Сергей Абисов - так называемый "министр внутренних дел Крыма";
  • Николай Азаров - бывший премьер Украины;
  • Сергей Аксенов, так называемый "глава Крыма";
  • Александр Бобков - бывший нардеп Украины;
  • Валерий Грицай - бывший чиновник ГУ МВД Украины в Крыму;
  • Константин Затулин;
  • Петр Зима;
  • Андрей Иванцов;
  • Олег Кириллов;
  • Вадим Колесниченко - бывший нардеп;
  • Владимир Константинов;
  • Сергей Кусюк - бывший командир полка "Беркут";
  • Павел Лебедев - бывший министр обороны Украины;
  • Леонид Пасечник - главарь так называемой "ЛНР";
  • Александр Поддубов - экс-начальник райотдела милиции в Крыму;
  • Наталья Поклонская - бывший так называемый "прокурор Крыма";
  • Виктор Пшонка - бывший генпрокурор Украины;
  • Дмитрий Саламатин - бывший министр обороны Украины;
  • Игорь Соркин - бывший глава Нацбанка Украины;
  • Дмитрий Табачник - бывший министр образования Украины;
  • Николай Ткаченко - бывший начальник Керченской милиции;
  • Николай Федорян - экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;
  • Николай Фиськов - так называемый "начальник криминальной милиции ЛНР";
  • Александр Черпицкий - бывший заместитель министра обороны;
  • Ольга Чичилимова - экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму.

"Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, подавляющее большинство - 99%, уже являются гражданами Российской Федерации", - заявил он.

Напомним, СНБО сегодня объявила санкции против компаний из сферы пользования недрами.

Добавим, в начале марта Украина наложила санкции на экс-министра внутренних дел и экс-главу СБУ. Под санкции попал еще ряд военных, предавших Украину.

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