СНБО ввел санкции против Януковича, Курченко и правоохранителей-предателей: список

Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Санкции ввели по представлению Кабмина и СБУ. Санкции наложили на правоохранителей, которые изменили присяге и сейчас работают в оккупированном Крыму и на Донбассе, а также на бывших чиновников. Против этих людей были наложены максимальные санкции.

Как рассказал секретарь СНБО, в санкционном списке, кроме бывших президента и премьера, оказались:

Сергей Абисов - так называемый "министр внутренних дел Крыма";

Николай Азаров - бывший премьер Украины;

Сергей Аксенов, так называемый "глава Крыма";

Александр Бобков - бывший нардеп Украины;

Валерий Грицай - бывший чиновник ГУ МВД Украины в Крыму;

Константин Затулин;

Петр Зима;

Андрей Иванцов;

Олег Кириллов;

Вадим Колесниченко - бывший нардеп;

Владимир Константинов;

Сергей Кусюк - бывший командир полка "Беркут";

Павел Лебедев - бывший министр обороны Украины;

Леонид Пасечник - главарь так называемой "ЛНР";

Александр Поддубов - экс-начальник райотдела милиции в Крыму;

Наталья Поклонская - бывший так называемый "прокурор Крыма";

Виктор Пшонка - бывший генпрокурор Украины;

Дмитрий Саламатин - бывший министр обороны Украины;

Игорь Соркин - бывший глава Нацбанка Украины;

Дмитрий Табачник - бывший министр образования Украины;

Николай Ткаченко - бывший начальник Керченской милиции;

Николай Федорян - экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;

Николай Фиськов - так называемый "начальник криминальной милиции ЛНР";

Александр Черпицкий - бывший заместитель министра обороны;

Ольга Чичилимова - экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму.

"Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, подавляющее большинство - 99%, уже являются гражданами Российской Федерации", - заявил он.