ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Локдаун в Киеве: полный список ограничений

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 13:49
Локдаун в Киеве: полный список ограничений Фото: в Киеве завтра начнется новый локдаун (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Завтра, 20 марта, начнется новый локдаун в Киеве. С 00:00 в столице будут действовать усиленные карантинные меры.

Полный список ограничений опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации.

В Киеве в период с 00:00 20 марта до 24:00 9 апреля запрещается:

  • церковные богослужения, если не обеспечено присутствие не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения;
  • пассажирские перевозки (автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы), если салон заполнен более чем на 50% от количества мест для сидения;
  • прием посетителей в ресторанах, кроме обслуживания на вынос;
  • работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами. В помещении должно быть не более одного покупателя на 20 квадратных метров площади;
  • прием посетителей в непродовольственных магазинах. Такая торговля может проходить на вынос или с адресной доставкой;
  • прием посетителей в других развлекательных учреждениях;
  • прием посетителей учреждениями культуры;
  • работа бассейнов, но ограничение не распространяется на спортсменов национальных сборных команд Украины;
  • проведение всех массовых мероприятий; предоставления услуг по питанию в гостиничном номере;
  • работа непродовольственных рынков и ярмарок;
  • посещение учебных заведений, кроме работы детсадов, спецучреждений и начальной школы;
  • посещения посторонними учреждений социальной защиты.

Государственные органы и органы местного самоуправления, предприятия и учреждения независимо от формы собственности должны перевести работников на дистанционный режим с сохранением заработной платы.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня Государственная комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям может ужесточить карантин в Киеве, внеся его в "красную зону".

Согласно данным Министерства здравоохранения, Киев уже находится в этой зоне. Таким образом, ко всем запретам может добавиться остановка регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев Карантин Локдаун
NEWS
Книга о Стусе: Кипиани выиграл дело против Медведчука
Книга о Стусе: Кипиани выиграл дело против Медведчука
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине