Книга о Стусе: Кипиани выиграл дело против Медведчука
Журналист и историк Вахтанг Кипиани выиграл суд против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Иск касался книги "Дело Стуса".
Об этом Кипиани написал на своей странице в Facebook.
Суд разрешил распространять книгу о Стусе.
"Мы выиграли дело", - написал Кипиани.
Фото: книга историка (facebook.com/vakhtang.kipiani)
Апелляционный суд снял запрет на распространение книги. До этого Дарницкий районный суд по жалобе депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука запретил распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
Напомним, решение о запрете книги Дарницкий районный суд Киева принял 19 октября. После того историк подал апелляцию.
Отметим, Украина ввела санкции против Виктора Медведчука. Также санкции ввели против трех пророссийских телеканалов.
В результате, прекратили эфирное вещание телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также под управление государства вернули участок нефтепродуктопровода, который эксплуатировала связана с Медведчуком компания.