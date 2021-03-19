Киев в "красной" зоне карантина: что это значит

Так, в столице на протяжении трех дней превышены показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом, а также загруженность больничных коек с кислородом. По состоянию на 19 марта эти показатели в Киеве составляют 98,7 при норме 60 на 100 тысяч населения и 71,4% соответственно.

Далее на протяжении 48 часов государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС должна установить "красный" уровень эпидемиологической опасности в Киеве. Решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через два дня с даты опубликования.

"Красная" зона будет отменена, если регион достигнет нормы показателей в течение не менее пяти дней подряд.

Решение об отмене «красного» уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.

Отметим, в "красной" зоне карантина запрещено: