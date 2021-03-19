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Киев в "красной" зоне карантина: что это значит

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 10:33
Киев в "красной" зоне карантина: что это значит Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Киев оказался в "красной" зоне карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в столице на протяжении трех дней превышены показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом, а также загруженность больничных коек с кислородом. По состоянию на 19 марта эти показатели в Киеве составляют 98,7 при норме 60 на 100 тысяч населения и 71,4% соответственно.

Далее на протяжении 48 часов государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС должна установить "красный" уровень эпидемиологической опасности в Киеве. Решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через два дня с даты опубликования.

"Красная" зона будет отменена, если регион достигнет нормы показателей в течение не менее пяти дней подряд.

Решение об отмене «красного» уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.

Отметим, в "красной" зоне карантина запрещено:

  • прием посетителей заведениями общепита и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
  • совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают совершать остановки поезда).

Киев в &quot;красной&quot; зоне карантина: что это значит

Напомним, ранее Кабинет министров запретил работу общественного транспорта в "красной" зоне карантина.

Отметим, вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице с 20 марта до 9 апреля усиливают карантинные ограничения. Подробнее о том, что планируют запретить - в материале РБК-Украина.

При этом в Киеве не планировали отменять работу общественного транспорта, однако он будет работать с ограничениями.

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