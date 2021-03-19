Киев в "красной" зоне карантина: что это значит
Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Киев оказался в "красной" зоне карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, в столице на протяжении трех дней превышены показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом, а также загруженность больничных коек с кислородом. По состоянию на 19 марта эти показатели в Киеве составляют 98,7 при норме 60 на 100 тысяч населения и 71,4% соответственно.
Далее на протяжении 48 часов государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС должна установить "красный" уровень эпидемиологической опасности в Киеве. Решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через два дня с даты опубликования.
"Красная" зона будет отменена, если регион достигнет нормы показателей в течение не менее пяти дней подряд.
Решение об отмене «красного» уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.
Отметим, в "красной" зоне карантина запрещено:
- прием посетителей заведениями общепита и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
- совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают совершать остановки поезда).
Напомним, ранее Кабинет министров запретил работу общественного транспорта в "красной" зоне карантина.
Отметим, вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице с 20 марта до 9 апреля усиливают карантинные ограничения. Подробнее о том, что планируют запретить - в материале РБК-Украина.
При этом в Киеве не планировали отменять работу общественного транспорта, однако он будет работать с ограничениями.