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Украина значительно сократила список стран "красной" зоны

Новина українською → Украина, Пятница 19 марта 2021 14:45
Украина значительно сократила список стран "красной" зоны Фото: туристы в аэропорту (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Из "красной" зоны исключили семь стран.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, из "красной" в "зеленую" зону были перенесены Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Бельгия, Босния и Герцеговина, Литва, Лихтенштейн и Чили. Теперь "красный" список состоит из 44 стран, тогда как неделей ранее здесь находилась 51 страна.

Также в "зеленой" зоне находятся такие туристические страны, как Грузия, Египет, Марокко, Доминиканская Республика, Таиланд, Турция, Танзания, Тунис, Хорватия и Шри-Ланка. В "красной" зоне остаются, в частности, Болгария, Черногория, Чехия, Венгрия, Кипр, Польша, Албания.

Отметим, в "красную" зону включают те страны, где показатель заболеваемости COVID-19 превышает показатели Украины. По состоянию на 19 марта в Украине этот показатель составляет 354,5.

При въезде в Украину из стран "красной" зоны необходимо проходить самоизоляцию/карантин при помощи приложения "Дия". Ее можно досрочно завершить после получения негативного теста на COVID.

Напомним, за последнее время значительно увеличилась заболеваемость COVID-19. Только за вчера в стране подтвердили 15 850 новых случаев, что является максимум с начала года.

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