В Киеве вводят жесткий локдаун, а РФ отказалась от нового перемирия: новости за 31 марта

В Киеве закроют детсады, школы и ограничат работу транспорта, Россия на заседании Трехсторонней контактной группы отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня, Украина сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022. Подробнее о том, что произошло в среду, 31 марта, - в материале РБК-Украина.
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Россия в ТКГ отказалась поддержать заявление о возвращении к режиму "тишины"
В среду, 31 марта, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором рассматривался вопрос обострения ситуации на Донбассе. Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня.
"Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров Германии и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость придерживаться режима прекращения огня на Донбассе", - заявила украинская делегация.
Перестал быть субъектом: у Зеленского заявили, что Тупицкий уже не глава КСУ
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ. По его словам, Тупицкий потерял должность после опубликования указа президента об отмене его назначения.
Как пояснил Вениславский, с момента подписания указа президентом Тупицкий перестал быть судьей КСУ, а любые его распоряжения не имеют юридической силы.
Россия стягивает войска к украинским границам, - Хомчак
Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины. Обучение планируют проводить в Брянске, Воронежской области, во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью "Радио Свобода".
Также Хомчак сообщил, что пока нет никаких активных действий на границе Украины с Беларусью, однако Россия продолжает наращивать там силы.
Навальный объявил голодовку в тюрьме
Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывается принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.
Напомним, ранее сообщалось, что у Навального в тюрьме проблемы со здоровьем, он испытывает боли в спине и ноге. При этом в управлении ФСИН по Владимирской области заявляли, что доктора осматривали оппозиционера 24 марта и оценили его состояние как удовлетворительное.
Одесса, Луцк и Николаев: какие еще города завершают отопительный сезон
По состоянию на 31 марта в ряде городов Украины завершается отопительный сезон. Несколько городов поменьше уже отключили тепло, в ближайшие дни начнут и областные центры. Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля.
РБК-Украина собрало актуальную информацию на основании публикаций региональных СМИ.
Украина вновь сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022. Теперь с Казахстаном
Сборная Украины по футболу не сумела дома переиграть Казахстан - 1:1. В первых трех турах отбора на Чемпионат мира-2022 украинцы добыли три ничьи с идентичными счетами.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
Погода в Украине будет бить рекорды: синоптики поделились свежим прогнозом
Погода в Украине принесет рекордное тепло уже 1 апреля, однако в некоторых регионах возможны дожди и даже грозы. Об этом рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.
Синоптики показали, какой будет температура, и где пройдут осадки 1 апреля.