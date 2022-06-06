Киев подвергся обстрелу, Маси Найем получил тяжелое ранение, а Джонсону могут объявить вотум недоверия: новости за выходные

В Киеве прогремело несколько взрывов, адвокат Маси Найем получил тяжелое ранение на фронте, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону могут объявить вотум недоверия. Подробнее о том, что произошло на выходных, 4-5 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Путин пригрозил новыми ударами по Украине, назвав "возней" поставки оружия с Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будут наносить новые удары по территории Украины, если вооружения "будут и будут поставляться".

"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.

ЕС разработал план отказа от российского газа, - еврокомиссар

Европейский союз должен как можно скорее отказаться от импорта российского газа. ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона в эфире телеканала Europe 1/CNews.

"Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект", - сказал он.

Джонсон на грани отставки. Ему могут объявить вотум недоверия, - Sunday Times

Консервативная партия Великобритания на следующей неделе может объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону.

Поводом для отставки Джонсона может стать громкий скандал с вечеринками в разгар жестких локдаунов и COVID-ограничений. Сам он отказывается уходить с поста премьера, поскольку перед британским правительством стоят серьезные вызовы.

Сборная Украины не пробилась на ЧМ-2022, минимально уступив Уэльсу в Кардиффе

В финале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины уступила команде Уэльса (0:1) и упустила возможность поехать на Мундиаль в Катар. Подробности – в материале РБК-Украина.

Украину накроет антициклоном: какие области "засушит" больше всего

Погода в Украине в ближайшие дни будет формироваться под действием антициклона, который принесет засушливую солнечную погоду. Дожди вероятны лишь кое-где, а температура будет повышаться.

Что будет дальше с погодой в стране - читайте в материале Styler.