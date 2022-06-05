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Сборная Украины не пробилась на ЧМ-2022, минимально уступив Уэльсу в Кардиффе

Новина українською →
Кардифф, Воскресенье 05 июня 2022 20:58
Сборная Украины не пробилась на ЧМ-2022, минимально уступив Уэльсу в Кардиффе Фото: Уэльс завоевал последнюю путевку на турнир от Европы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В финале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины уступила команде Уэльса (0:1) и упустила возможность поехать на Мундиаль в Катар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2022, квалификация, плей-офф, финал

Уэльс – Украина – 1:0

Гол: Ярмоленко, 34 (автогол)

Тренерский штаб "сине-желтых" на матч в Кардиффе выпустил те же стартовые 11 исполнителей, одолевших Шотландию посреди недели. Несмотря на дождь, украинцы начали активно. Уже на 4-й минуте Малиновский мощно пробил со штрафного метров с 30-ти, но Хеннесси среагировал на удар.

Вскоре бдительность кипера сборной Уэльса проверил Цыганков. В этот раз Хеннесси перевел мяч в угловой. Нейтрализовал он и выпад Яремчука, которого Забарный классным пасом вывел на свидание с Хеннесси на 12-й минуте.

Сборная Украины не пробилась на ЧМ-2022, минимально уступив Уэльсу в Кардиффе

Следующий интересный эпизод случился через 10 минут. Это Цыганков из пределов штрафной прострелил вдоль ворот, но Караваев сперва не смог акцентированно пробить, а вторую его попытку заблокировал защитник. А вскоре Зинченко в очередной раз пробил со средней дистанции – снова Хеннесси!

А на 34-й случился трагический эпизод. Малиновский сфолил вблизи своей штрафной, а искусный навес Бейла со стандарта Андрей Ярмоленко случайно подправил в свои ворота в противоход Бущану...

После пропущенного мяча сборная Украины взяла небольшую паузу. Вернулась из нее национальная команда скандальным моментом – в атаке "сине-желтых" Ярмоленко упал после контакта с Алленом, но судейская бригада не отважилась назначить пенальти в очень контроверсионном эпизоде.

Зато второй тайм начался с убийственного момента Уэльса. "Драконы" выбежали в быструю контратаку, на финише которой Мур сбросил под удар Рэмзи, но тот с нескольких метров пробил мимо стойки.

На 55-й свой момент упустила и Украина. Миколенко прострелил с левого фланга в район линии вратарской, а там удар Цыганкова в падении ногой отразил Хеннесси. А еще через четыре минуты Дэвис в последний момент выбил мяч из-под удара Ярмоленко.

После этого валлийцы еще сильнее "сели" в оборону. Чтобы не тратить время на попытки сломать редуты хозяев, "сине-желтые" вернулись к идее с дальними ударами. Малиновский на 66-й минуте приложился метров с 25-ти, но мяч прошел рядом со стойкой.

Сборная Украины не пробилась на ЧМ-2022, минимально уступив Уэльсу в Кардиффе

На 75-й минуте Фортуна дважды улыбнулась сборной Украины. Валлийцы в течение одной атаки не использовали два стопроцентных момента: Джонсон с лета после флангового навеса пробил в штангу, а выстрел Бейла из пределов штрафной парировал Бущан!

Украинцы в ответ сделали несколько подходов к воротам Хеннесси. Но супермомент возник на 84-й, когда Довбик классно пробил головой после навеса Миколенко, но кипер "драконов" в эффектном прыжке отразил и этот удар.

Однако финальный штурм сборной Украины не удался. "Сине-желтые" пытались дожать соперника, били издали Миколенко и Ярмоленко, но пробить Хеннесси в этот вечер было не суждено...

К слову, президент УАФ Павелко анонсировал старт нового сезона в конце лета.

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