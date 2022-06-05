На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
В боях с российскими оккупантами получил ранение известный украинских адвокат Маси Найем, который является братом нардепа 8-го созыва Мустафы Найема.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского режиссера Олега Сенцова.
"Маси Найем тяжелораненый, везут в больницу", - рассказал режиссер, который также воюет с оккупантами в рядах украинской армии.
О ранении Найема также сообщил Андрей Ставницер. По его информации, адвокат получил ранение в голову. Сейчас его везут в Днепр.
На каком направлении фронта находился Найем не раскрывается. Обстоятельства его ранения также пока неизвестны.
Напомним, британская разведка опубликовала карту войны в Украине по состоянию на 5 июня.
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