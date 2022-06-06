Київ зазнав обстрілу, Масі Найєм отримав тяжке поранення, а Джонсону можуть оголосити вотум недовіри: новини за вихідні

У Києві прогриміло кілька вибухів, адвокат Масі Найєм зазнав тяжкого поранення на фронті, прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону можуть оголосити вотум недовіри. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 4-5 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Путін пригрозив новими ударами по Україні, назвавши "метушнею" постачання зброї із Заходу

Президент РФ Володимир Путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися".

"Але, якщо вони будуть і поставлятимуться, з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тим об'єктам, по яких ми поки що не наносимо", - сказав Путін.

ЄС розробив план відмови від російського газу, - єврокомісар

Європейський союз повинен якомога швидше відмовитися від імпорту російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара по внутрішньому ринку Тьєррі Бретона в ефірі телеканалу Europe 1/CNews.

"Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проект", - сказав він.

Джонсон на межі відставки. Йому можуть оголосити вотум недовіри, - Sunday Times

Консервативна партія Великобританія наступного тижня може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону.

Приводом для відставки Джонсона може стати гучний скандал з вечірками в розпал жорстких локдаунів і COVID-обмежень. Сам він відмовляється йти з посади прем'єра, оскільки перед британським урядом стоять серйозні виклики.

Збірна України не пробилась на ЧС-2022, мінімально поступившись Уельсу в Кардіффі

У фіналі плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна України поступилася команді Уельсу (0:1) та втратила нагоду поїхати на Мундіаль у Катар. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Україну накриє антициклоном: які області "засушить" найбільше

Погода в Україні найближчими днями буде формуватися під дією антициклону, який принесе посушливу сонячну погоду. Дощі ймовірні лише подекуди, а температура підвищуватиметься.

Що буде далі з погодою в країні - читайте в матеріалі Styler.