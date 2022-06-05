ru ua
Вс, 05 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин пригрозил новыми ударами по Украине, назвав "возней" поставки оружия с Запада

Новина українською →
Россия, Воскресенье 05 июня 2022 11:52
Путин пригрозил новыми ударами по Украине, назвав "возней" поставки оружия с Запада Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будут наносить новые удары по территории Украины, если вооружения "будут и будут поставляться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.

Кроме того, Путин назвал "возней" решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений. По его словам, поставки оружия станут причиной затягивания войны в Украине.

"Вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружений, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал Путин.

Как сообщалось, ранее подобную риторику высказывал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так, Россия считает, что поставки вооружения в Украину создают риски вовлечения третьих стран в конфликт. Лавров "предупредил" Запад о возможных последствиях.

Напомним, сегодня утром в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели несколько взрывов.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара пострадал один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине
NEWS
Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский
Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине