Российская армия бросает все резервы на захват Северодонецка, - Гайдай

Российские военные бросают все свои силы на захват Северодонецка Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, пишет CNN .

"Раньше им удавалось захватить большую часть города, но теперь наши военные оттеснили их", - отметил Гайдай.

Он также подчеркнул, что россияне несут огромные потери. По его словам, в Северодонецк вошли чеченцы, которые, похоже, считали, что битва выиграна.

Гайдай заявил, русские пытались снести мосты, ВСУ не смогли подключить подкрепление бойцам, которые находятся в Северодонецке и обороняют Луганскую область.

"Они действительно боятся, что успех наших защитников будет развиваться, а это может быть сделано, если вовремя будут обеспечены боеприпасы, оружие и подкрепления. Это главное, чего они боятся", - заявил Гайдай.