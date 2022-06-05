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Российская армия бросает все резервы на захват Северодонецка, - Гайдай

Новина українською →
Северодонецк, Воскресенье 05 июня 2022 02:08
Российская армия бросает все резервы на захват Северодонецка, - Гайдай Фото: оккупанты бросают все свои силы на захват Северодонецка (t.me/dsns telegram)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные бросают все свои силы на захват Северодонецка Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, пишет CNN.

"Раньше им удавалось захватить большую часть города, но теперь наши военные оттеснили их", - отметил Гайдай.

Он также подчеркнул, что россияне несут огромные потери. По его словам, в Северодонецк вошли чеченцы, которые, похоже, считали, что битва выиграна.

Гайдай заявил, русские пытались снести мосты, ВСУ не смогли подключить подкрепление бойцам, которые находятся в Северодонецке и обороняют Луганскую область.

"Они действительно боятся, что успех наших защитников будет развиваться, а это может быть сделано, если вовремя будут обеспечены боеприпасы, оружие и подкрепления. Это главное, чего они боятся", - заявил Гайдай.

Напомним, Гайдай сообщил о том, что украинские военные выбили российских оккупантов из части Северодонецка и теперь под контролем оккупантов остается около половины города.

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