Утренний обстрел Киева: стало известно, куда попали российские ракеты
Во время утреннего обстрела Киева российские военные ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Оккупанты выпустили четыре ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления Укрзализныци Александра Камышина в Telegram.
В результате обстрела ранения получил один железнодорожник. Ему оказали медицинскую помощь.
Камышин заверил, что на территории ДВРЗ не было военной техники. Завод занимается ремонтом полувагонов и зерновозов. В то же время Минобороны РФ заявляет, что на предприятии якобы находились танки Т-72 и другая бронетехника, которую передали восточноевропейские страны.
"Я официально приглашаю всех журналистов - и украинских, и иностранных сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что Россия в очередной раз солгала. И что их настоящая цел - экономика Украины и мирное население", - отметил Камышин.
Напомним, утром в Киеве были слышны взрывы в Дарницком и Днепровском районах.
Позже мэр Виталий Кличко подтвердил ракетный удар и сообщил об одном пострадавшем.
Военные заявили, что оккупанты выпустили сразу несколько ракет из Каспийского моря, одну из них сбили.
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