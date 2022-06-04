Войска РФ вновь обстреляли Святогорскую лавру: горит Всехсвятский скит

Российские войска в очередной раз обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. В результате загорелось деревянное здание Всехсвятского скита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение офицера 95-й ДШБ Юрия Кочевенко в Facebook .

"Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", - написал он.

Информацию подтвердила УПЦ МП.

"В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", - говорится в сообщении.

На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.

Всехсвятский скит построен в 1912 году. Это один из лучших образцов наследования деревянного храмового зодчества.