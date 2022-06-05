Джонсон на грани отставки. Ему могут объявить вотум недоверия, - Sunday Times
Консервативная партия Великобритания на следующей неделе может объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sunday Times.
Издание со ссылкой на источники пишет, что партийное голосование о недоверии Джонсону планируется на 8 июня. Необходимое число писем от членов парламента уже собрано или будет собрано в ближайшее время.
Поводом для отставки Джонсона может стать громкий скандал с вечеринками в разгар жестких локдаунов и COVID-ограничений. Сам он отказывается уходить с поста премьера, поскольку перед британским правительством стоят серьезные вызовы.
Источники BBC отмечают, что вряд ли наберутся необходимые 180 голосов за отставку Джонсона. В случае вынесения вотума недоверия он останется премьер-министром до момента избрания нового лидера партии.
Напомним, разговоры об отставке Джонсона ходят с начала 2022 года. Повод - публикации в СМИ о вечеринках в резиденции премьер-министра Великобритании во время локдауна в мае 2020-го. Борис Джонсон публично принес извинения, но отказался покидать должность.
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