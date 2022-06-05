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ВСУ сбили российский самолет в Запорожской области в ходе визита Зеленского

Новина українською →
Запорожская область, Воскресенье 05 июня 2022 21:53
ВСУ сбили российский самолет в Запорожской области в ходе визита Зеленского Фото: ВСУ сбили еще один российский самолет (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины сбили очередной российский военный самолет в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, сегодня президент Украины Владимир Зеленский находился на передовой в Запорожской области.

"Только что узнали, что ребята сбили российский самолет вблизи города Орехов. Классная работа наших ВСУ", - отметил он.

Напомним, сегодня на Донбассе десантники сбили российский вертолет "Аллигатор" (Ка-52) из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

С начала полномасштабного вторжения России украинские силы сбили в общей сложности 210 самолетов противника.

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Вооруженные силы Украины Запорожская область Война России против Украины
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