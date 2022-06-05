ВСУ сбили российский самолет в Запорожской области в ходе визита Зеленского
Фото: ВСУ сбили еще один российский самолет (GettyImages)
Вооруженные силы Украины сбили очередной российский военный самолет в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
По его словам, сегодня президент Украины Владимир Зеленский находился на передовой в Запорожской области.
"Только что узнали, что ребята сбили российский самолет вблизи города Орехов. Классная работа наших ВСУ", - отметил он.
Напомним, сегодня на Донбассе десантники сбили российский вертолет "Аллигатор" (Ка-52) из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
С начала полномасштабного вторжения России украинские силы сбили в общей сложности 210 самолетов противника.
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