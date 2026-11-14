Які послуги для водіїв та автовласників доступні в Україні онлайн: перелік від МВС

Дедалі більше державних сервісів в Україні стають доступними онлайн. Отримати дистанційно можна чимало послуг, пов'язаних із посвідченням водія та транспортними засобами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного сервісного центру (ГСЦ) Міністерства внутрішніх справ України.

Як скористатися електронними сервісами

Для отримання більшості онлайн-послуг від сервісних центрів МВС, достатньо авторизуватися в Кабінеті водія за допомогою:

або "Дія.Підпис";

або ID.GOV.UA (державної Інтегрованої системи електронної ідентифікації або ІСЕІ).

Крім того, частина найпопулярніших послуг доступна безпосередньо в застосунку "Дія".

Після подання заяви користувач може відстежувати статус її опрацювання.

А коли той чи інший документ готовий - людина отримує відповідне повідомлення.

Як скористатись електронними сервісами (інфографіка: hsc.gov.ua)

"Цифровізація сервісів МВС триває. Її головна мета - зробити державні послуги максимально доступними, зручними та безпечними для кожного громадянина", - наголосили у прес-службі ГСЦ МВС.

Уточнюється, що вже зараз більшість найпопулярніших водійських послуг можна отримати дистанційно - у кілька кліків зі смартфона або комп'ютера.

Обмін та відновлення посвідчення водія

Українці можуть подати заявку онлайн, якщо:

строк дії посвідчення водія закінчився;

змінились персональні дані людини;

документ був пошкоджений;

документ був втрачений;

просто є бажання оновити посвідчення.

Це можна зробити як у Кабінеті водія, так і в застосунку "Дія".

"Після оформлення заявки залишається обрати спосіб отримання готового документа - у сервісному центрі МВС або поштою", - уточнили в ГСЦ.

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Перереєстрація транспортного засобу

Фізичні особи можуть перереєструвати онлайн - у застосунку "Дія" - різні транспортні засоби:

легковий автомобіль;

мотоцикл;

мопед.

"Послуга доступна за умови, що це перший продаж транспортного засобу протягом календарного року, який згідно з Податковим кодексом України не підлягає оподаткуванню (без сплати ПДФО та військового збору)", - пояснили в МВС.

Зазначається, що угода та договір купівлі-продажу укладаються повністю в електронній формі - безпосередньо у застосунку.

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Призначення належного користувача

Якщо автомобілем користується інша людина - родич, друг або працівник підприємства - її можна офіційно призначити належним користувачем.

Послуга доступна онлайн:

у Кабінеті водія;

у застосунку "Дія".

"Після підтвердження запиту інформація автоматично відображається в державних реєстрах", - зауважили у ГСЦ МВС.

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Бронювання номерних знаків

Якщо людина планує реєстрацію автомобіля та хоче отримати певний номерний знак, у Кабінеті водія можна:

заздалегідь переглянути доступні комбінації;

забронювати бажаний номерний знак.

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Індивідуальні номерні знаки

Громадянам нагадали, що автовласники можуть не лише обрати номерний знак із наявних, а й створити власний унікальний дизайн.

Кабінет водія дозволяє:

подати заявку на виготовлення індивідуального номерного знака (ІНЗ);

завантажити макет;

відстежувати статус виконання замовлення;

отримати готовий комплект після виготовлення.

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Онлайн-перевірка інформації

У Кабінеті водія доступні також сервіси, які допоможуть швидко отримати необхідну інформацію:

про посвідчення водія;

про зареєстровані транспортні засоби;

про історію транспортного засобу;

про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху;

про наявність обтяжень транспортного засобу.

Крім того, там можна одразу сплатити адміністративні штрафи.

Онлайн-перевірка інформації (інфографіка: hsc.gov.ua)

"Платіжний хаб" - швидка та зручна оплата послуг

Для максимального комфорту українців, у сервісних центрах МВС працює сучасна онлайн-система "Платіжний хаб".

Ця платформа дозволяє кандидатам у водії та автовласникам формувати й сплачувати необхідні платежі в режимі онлайн.

"Безпосередньо під час спілкування з адміністратором за допомогою зручних платіжних інструментів", - уточнили у ГСЦ.

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Як записатись до сервісного центру МВС

Якщо для отримання певної послуги необхідно все ж особисто звернутися до сервісного центру МВС, витрачати час у черзі - не потрібно.

Попередньо записатись до електронної черги можна через Е-запис на сайті та мобільний застосунок.

При цьому користувач отримує можливість самостійно обрати:

підходящу для візиту дату;

зручний час;

найближчий сервісний центр МВС.

Насамкінець консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати: