В Україні запровадили нову вимогу перед іспитом на права: що важливо знати водіям
Українцям, які готуються до теоретичного чи практичного іспиту, варто звернути увагу на нову процедуру. Тепер кожен із кандидатів у водії обов'язково повинен мати відцифрований образ обличчя.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного сервісного центру (ГСЦ) Міністерства внутрішніх справ України.
Головне:
- Нова процедура: перед початком теоретичного чи практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС фотографуватиме кандидата у водії (якщо в реєстрі відсутній його відцифрований образ обличчя).
- Жодних зайвих візитів: спеціально звертатися до сервісного центру - лише для фотографування - не потрібно (процедура проводиться безпосередньо перед іспитом).
- Мета змін: фотофіксація забезпечує ідентифікацію особи та робить складання іспитів більш прозорим, мінімізуючи ризики стороннього втручання.
- Контроль "у процесі": під час теоретичного іспиту камера монітора періодично робитиме фото, які автоматично порівнюватимуться з даними в реєстрі для підтвердження особи.
Що саме змінилось для кандидатів у водії
У ГСЦ розповіли, що у сервісних центрах МВС для кандидатів у водії запроваджується нова процедура під час складання:
- теоретичного іспиту;
- практичного іспиту.
Йдеться про створення відцифрованого образу обличчя - за потреби (відповідні зміни передбачені наказом МВС №515).
Українцям пояснили, що відтепер перед початком теоретичного або практичного іспиту адміністратор сервісного центру МВС може здійснювати фотографування потенційного водія.
"Якщо в Єдиному державному реєстрі МВС (ЄДР МВС) - відсутній відцифрований образ обличчя людини", - наголосили у ГСЦ.
Чи треба звертатись до сервісних центрів окремо
У ГСЦ звернули увагу громадян на те, що кандидатам у водії не потрібно окремо звертатися до сервісного центру МВС - лише для внесення відцифрованого образу обличчя до ЄДР МВС.
Навіть якщо така інформація в реєстрі насправді й відсутня.
"Фотографування буде проведено безпосередньо перед початком теоретичного або практичного іспиту", - констатували в ГСЦ.
Звертатись до сервісного центру МВС окремо майбутнім водіям не потрібно (інфографіка: hsc.gov.ua)
Навіщо потрібен відцифрований образ обличчя
Згідно з інформацією Головного сервісного центру, створений перед іспитом відцифрований образ обличчя - разом із відомостями про кандидата у водії - буде внесений до Єдиного державного реєстру МВС.
Очікується, що це:
- дасть змогу забезпечити належну ідентифікацію людини під час отримання адміністративної послуги;
- зробить процедуру складання іспитів ще більш прозорою.
Відцифрований образ обличчя повинен бути в Єдиному державному реєстрі МВС (інфографіка: hsc.gov.ua)
До чого ще потрібно бути готовим на іспиті
Наказом МВС передбачено також, що під час складання теоретичного іспиту періодичне фотографування кандидата у водії здійснюватимуть технічні засоби контролю, вмонтовані в екран монітора автоматизованого робочого місця.
Уточнюється, що отримані зображення автоматично порівнюватимуться з відцифрованим образом обличчя (який міститься в ЄДР МВС).
Зазначається, що таке рішення спрямоване:
- на підтвердження особи, яка складає іспит;
- на мінімізацію ризиків стороннього втручання чи порушення встановленої процедури.
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