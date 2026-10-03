Коли можна безкоштовно відновити права та свідоцтво на авто: роз'яснення МВС

У сервісних центрах МВС є кілька послуг, за які не потрібно платити. Йдеться, зокрема, про вибракування автомобіля, призначення або скасування належного користувача та відновлення документів для постраждалих від російської агресії.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Вибракування автомобіля

Вибракування - це зняття з державної реєстрації автомобіля, який через пошкодження або знищення більше не придатний до використання.

Послуга безкоштовна. Оформити її можна в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця проживання власника.

Важливо, що після вибракування відновити державну реєстрацію автомобіля вже неможливо. Відповідно, користуватися ним на дорогах загального користування також не можна.

Як безкоштовно призначити належного користувача

Якщо власник передає автомобіль іншій людині, він може офіційно призначити її належним користувачем.

Належний користувач - це людина, яка на законних підставах користується автомобілем, що їй не належить. Зокрема, якщо порушення ПДР зафіксує камера, штраф отримає належний користувач, який перебував за кермом.

Призначення або скасування належного користувача є безкоштовним. Оформити послугу можна:

у сервісному центрі МВС;

через "Кабінет водія";

через "Дію".

Належного користувача призначають на визначений власником термін. Якщо потреба в цьому зникає, його можна скасувати достроково - за заявою власника автомобіля або самого належного користувача.

Відновлення посвідчення водія для постраждалих від російської агресії

Якщо людина втратила або має знищене посвідчення водія внаслідок російської агресії, вона може відновити документ безкоштовно.

Для цього потрібно особисто звернутися до сервісного або мобільного сервісного центру МВС. Необхідно надати документ від органу досудового розслідування, який підтверджує факт злочину та статус потерпілої особи в межах відповідного кримінального провадження.

Перед візитом потрібно записатися через систему "Е-запис".

Відновити водійський документ безкоштовно можна також онлайн через "Кабінет водія". Це можливо, якщо посвідчення відображається в електронному вигляді з фотографією. До заяви потрібно додати електронну копію документа про визнання потерпілим.

При цьому безкоштовне відновлення можливе лише тоді, коли є документальне підтвердження, що посвідчення було втрачено або знищено саме внаслідок російської агресії. В інших випадках документ відновлюється на загальних підставах із відповідною оплатою.

Свідоцтво про реєстрацію авто можна відновити безкоштовно

Безкоштовно відновити можна і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, якщо його втрачено, пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії. Для цього також потрібен відповідний підтверджувальний документ.

Звернутися потрібно особисто до сервісного або мобільного сервісного центру МВС. Мобільний центр може надати таку послугу безпосередньо на місці ворожого удару, якщо він працює там.

Водночас безкоштовним є саме відновлення свідоцтва про реєстрацію. Якщо потрібно виготовити новий номерний знак, за нього доведеться заплатити окремо.

Перед зверненням до сервісного центру МВС варто перевірити умови отримання конкретної послуги, перелік необхідних документів та її вартість на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.