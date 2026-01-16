ua en ru
Є лише 10 днів: що обов’язково треба зробити після купівлі авто за вимогами МВС

П'ятниця 16 січня 2026 06:40
UA EN RU
Є лише 10 днів: що обов’язково треба зробити після купівлі авто за вимогами МВС Фото: Реєстрація авто після купівлі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Після купівлі автомобіля новий власник зобов’язаний протягом 10 днів зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС. В іншому разі можуть виникнути організаційні та юридичні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Який строк дається на реєстрацію

У МВС нагадали, що вимога щодо 10-денного строку передбачена Порядком державної реєстрації транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінет Міністрів України №1388.

Своєчасна перереєстрація необхідна для:

  • коректності даних у державних реєстрах;
  • уникнення зайвих питань із документами;
  • підтвердження законного права власності на авто.

Як заощадити час

У сервісних центрах радять не відкладати візит і скористатися онлайн-сервісом "Е-запис". Він дозволяє:

  • обрати зручний сервісний центр МВС;
  • запланувати дату та час;
  • отримати послугу без черг.

Які документи потрібно підготувати

Для реєстрації або перереєстрації транспортного засобу необхідні:

  • паспорт громадянина України або ID-картка;
  • витяг про місце реєстрації;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, дарування, довідка-рахунок тощо);
  • свідоцтво про реєстрацію авто (у разі перереєстрації);
  • митні документи та експертний висновок (для ввезених з-за кордону авто);
  • квитанції про сплату обов’язкових платежів.

Що радять у МВС

Сервісні центри МВС закликають громадян дотримуватися встановлених строків, не відкладати реєстраційні дії та користуватися онлайн-сервісами.

Консультації можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках Головного сервісного центру МВС у соцмережах.

Раніше РБК-Україна писало, як українцям зареєструвати новий автомобіль у сервісному центрі МВС, які документи для цього потрібні та який розмір обов’язкового пенсійного збору доведеться сплатити залежно від вартості авто.

Також ми розповідали, як із 1 січня 2026 року змінився розмір пенсійного збору при першій реєстрації легкових авто, від чого залежать ставки, які суми діють у гривнях та хто звільняється від сплати.

