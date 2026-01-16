Є лише 10 днів: що обов’язково треба зробити після купівлі авто за вимогами МВС
Після купівлі автомобіля новий власник зобов’язаний протягом 10 днів зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС. В іншому разі можуть виникнути організаційні та юридичні проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Який строк дається на реєстрацію
У МВС нагадали, що вимога щодо 10-денного строку передбачена Порядком державної реєстрації транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінет Міністрів України №1388.
Своєчасна перереєстрація необхідна для:
- коректності даних у державних реєстрах;
- уникнення зайвих питань із документами;
- підтвердження законного права власності на авто.
Як заощадити час
У сервісних центрах радять не відкладати візит і скористатися онлайн-сервісом "Е-запис". Він дозволяє:
- обрати зручний сервісний центр МВС;
- запланувати дату та час;
- отримати послугу без черг.
Які документи потрібно підготувати
Для реєстрації або перереєстрації транспортного засобу необхідні:
- паспорт громадянина України або ID-картка;
- витяг про місце реєстрації;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, дарування, довідка-рахунок тощо);
- свідоцтво про реєстрацію авто (у разі перереєстрації);
- митні документи та експертний висновок (для ввезених з-за кордону авто);
- квитанції про сплату обов’язкових платежів.
Що радять у МВС
Сервісні центри МВС закликають громадян дотримуватися встановлених строків, не відкладати реєстраційні дії та користуватися онлайн-сервісами.
Консультації можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках Головного сервісного центру МВС у соцмережах.
Раніше РБК-Україна писало, як українцям зареєструвати новий автомобіль у сервісному центрі МВС, які документи для цього потрібні та який розмір обов’язкового пенсійного збору доведеться сплатити залежно від вартості авто.
Також ми розповідали, як із 1 січня 2026 року змінився розмір пенсійного збору при першій реєстрації легкових авто, від чого залежать ставки, які суми діють у гривнях та хто звільняється від сплати.