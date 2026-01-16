Є лише 10 днів: що обов’язково треба зробити після купівлі авто за вимогами МВС

Після купівлі автомобіля новий власник зобов’язаний протягом 10 днів зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС. В іншому разі можуть виникнути організаційні та юридичні проблеми.

Консультації можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках Головного сервісного центру МВС у соцмережах.

У сервісних центрах радять не відкладати візит і скористатися онлайн-сервісом "Е-запис". Він дозволяє:

