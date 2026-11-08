Чи можна керувати авто з простроченими правами під час війни: пояснення МВС

Під час воєнного стану в Україні для водіїв з деякими простроченими документами діють спрощені правила. Проте зволікати з обміном нечинних водійських посвідчень спеціалісти не радять.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного сервісного центру (ГСЦ) Міністерства внутрішніх справ України.

Чи можна керувати авто з простроченим посвідченням під час війни

У ГСЦ МВС розповіли, що громадяни часто цікавляться: "Чи можна керувати транспортним засобом, якщо термін дії посвідчення водія закінчився?".

Відповідаючи на це запитання, українцям нагадали, що під час воєнного стану в Україні діє спрощення.

Воно дозволяє "користуватись виданим вперше - на два роки - посвідченням водія, термін дії якого закінчився" (відповідно до постанови Кабінету міністрів №184 від 03.03.2022 року).

"Важливо: ця норма поширюється тільки на посвідчення водія, видані вперше на два роки", - наголосили в ГСЦ МВС.

Уточнюється водночас, що таке водійське посвідчення:

вважається нечинним;

підлягає обміну.

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Як обміняти прострочене посвідчення водія онлайн і офлайн

"Якщо термін дії посвідчення водія закінчився, радимо не зволікати та обміняти", - зауважили в ГСЦ МВС.

Повідомляється, що це:

дозволить уникнути непорозумінь у майбутньому;

забезпечить актуальність документів.

Обміняти посвідчення водія можна у кілька способів:

онлайн - у Кабінеті водія;

онлайн - у застосунку "Дія" (за умови, що водійський документ там відображається);

офлайн - фізично - у зручному сервісному центрі МВС (незалежно від місця проживання).

В останньому випадку з собою необхідно взяти такі документи:

посвідчення водія;

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку (з витягом про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

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Скільки коштує послуга й коли доведеться перескладати іспити

Українцям повідомили (станом на початок листопада 2026 року), що посвідчення водія видається терміном на 30 років.

Орієнтовна вартість послуги - 650 гривень (не враховуючи банківську комісію).

При цьому якщо під час користування посвідченням водія (виданим на два роки), особою було вчинено три та більше порушень ПДР, "обмін буде здійснено після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС".

Насамкінець громадянам нагадали, що перед зверненням до сервісного центру МВС, необхідно зареєструватись на отримання послуги: