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Какие услуги для водителей и автовладельцев доступны в Украине онлайн: перечень от МВД

10:12 14.11.2026 Сб
4 мин
aimg Ирина Костенко
Какие услуги для водителей и автовладельцев доступны в Украине онлайн: перечень от МВД Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Все больше государственных сервисов в Украине становятся доступными онлайн. Получить дистанционно можно немало услуг, связанных с водительским удостоверением и транспортными средствами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.

Как воспользоваться электронными сервисами

Для получения большинства онлайн-услуг от сервисных центров МВД, достаточно авторизироваться в Кабинете водителя с помощью:

  • либо "Дія.Підпис";
  • либо ID.GOV.UA (государственной Интегрированной системы электронной идентификации или ІСЕІ).

Кроме того, часть самых популярных услуг доступна непосредственно в приложении "Дія".

После подачи заявления пользователь может отслеживать статус его обработки.

А когда тот или иной документ готов - человек получает соответствующее уведомление.

Какие услуги для водителей и автовладельцев доступны в Украине онлайн: перечень от МВДКак воспользоваться электронными сервисами (инфографика: hsc.gov.ua)

"Цифровизация сервисов МВД продолжается. Ее главная цель - сделать государственные услуги максимально доступными, удобными и безопасными для каждого гражданина", - подчеркнули в пресс-службе ГСЦ МВД.

Уточняется, что уже сейчас большинство самых популярных водительских услуг можно получить дистанционно - в несколько кликов со смартфона или компьютера.

Обмен и восстановление водительского удостоверения

Украинцы могут подать заявку онлайн, если:

  • срок действия водительского удостоверения истек;
  • изменились персональные данные человека;
  • документ был поврежден;
  • документ был утерян;
  • просто есть желание обновить удостоверение.

Это можно сделать как в Кабинете водителя, так и в приложении "Дія".

"После оформления заявки остается выбрать способ получения готового документа - в сервисном центре МВД либо по почте", - уточнили в ГСЦ.

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Перерегистрация транспортного средства

Физические лица могут перерегистрировать онлайн - в приложении "Дія" - разные транспортные средства:

  • легковой автомобиль;
  • мотоцикл;
  • мопед.

"Услуга доступна при условии, что это первая продажа транспортного средства в течение календарного года, который согласно Налоговому кодексу Украины не подлежит налогообложению (без уплаты НДФЛ и военного сбора)", - объяснили в МВД.

Отмечается, что сделка и договор купли-продажи заключаются полностью в электронной форме - непосредственно в приложении.

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Назначение надлежащего пользователя

Если автомобилем пользуется другой человек - родственник, друг или работник предприятия - его можно официально назначить надлежащим пользователем.

Услуга доступна онлайн:

  • в Кабинете водителя;
  • в приложении "Дія".

"После подтверждения запроса информация автоматически отображается в государственных реестрах", - отметили в ГСЦ МВД.

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Бронирование номерных знаков

Если человек планирует регистрацию автомобиля и хочет получить определенный номерной знак, в Кабинете водителя можно:

  • заранее просмотреть доступные комбинации;
  • забронировать желаемый номерной знак.

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Индивидуальные номерные знаки

Гражданам напомнили, что автовладельцы могут не только выбрать номерной знак из имеющихся, но и создать собственный уникальный дизайн.

Кабинет водителя позволяет:

  • подать заявку на изготовление индивидуального номерного знака (ИНЗ);
  • загрузить макет;
  • отслеживать статус выполнения заказа;
  • получить готовый комплект после изготовления.

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Онлайн-проверка информации

В Кабинете водителя доступны также сервисы, которые помогут быстро получить необходимую информацию:

  • о водительском удостоверении;
  • о зарегистрированных транспортных средствах;
  • об истории транспортного средства;
  • об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения;
  • о наличии обременений транспортного средства.

Кроме того, там можно сразу оплатить административные штрафы.

Какие услуги для водителей и автовладельцев доступны в Украине онлайн: перечень от МВДОнлайн-проверка информации (инфографика: hsc.gov.ua)

"Платежный хаб" - быстрая и удобная оплата услуг

Для максимального комфорта украинцев, в сервисных центрах МВД работает современная онлайн-система "Платежный хаб".

Эта платформа позволяет кандидатам в водители и автовладельцам формировать и оплачивать необходимые платежи в режиме онлайн.

"Непосредственно при общении с администратором с помощью удобных платежных инструментов", - уточнили в ГСЦ.

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Как записаться в сервисный центр МВД

Если для получения определенной услуги необходимо все же лично обратиться в сервисный центр МВД, тратить время в очереди - не нужно.

Предварительно записаться в электронную очередь можно через Е-запись на сайте и мобильное приложение.

При этом пользователь получает возможность самостоятельно выбрать:

В заключение консультацию по поводу услуг сервисных центров МВД можно получить:

  • либо по телефону: 044 290 19 88;
  • либо на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом требовании перед экзаменом на права, которое было введено в Украине.

Кроме того, мы объясняли, можно ли управлять автомобилем с просроченными правами во время войны.

Читайте также, какие услуги в сервисных центрах МВД можно получить бесплатно.

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