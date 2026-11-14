Какие услуги для водителей и автовладельцев доступны в Украине онлайн: перечень от МВД
Все больше государственных сервисов в Украине становятся доступными онлайн. Получить дистанционно можно немало услуг, связанных с водительским удостоверением и транспортными средствами.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.
Как воспользоваться электронными сервисами
Для получения большинства онлайн-услуг от сервисных центров МВД, достаточно авторизироваться в Кабинете водителя с помощью:
- либо "Дія.Підпис";
- либо ID.GOV.UA (государственной Интегрированной системы электронной идентификации или ІСЕІ).
Кроме того, часть самых популярных услуг доступна непосредственно в приложении "Дія".
После подачи заявления пользователь может отслеживать статус его обработки.
А когда тот или иной документ готов - человек получает соответствующее уведомление.
Как воспользоваться электронными сервисами (инфографика: hsc.gov.ua)
"Цифровизация сервисов МВД продолжается. Ее главная цель - сделать государственные услуги максимально доступными, удобными и безопасными для каждого гражданина", - подчеркнули в пресс-службе ГСЦ МВД.
Уточняется, что уже сейчас большинство самых популярных водительских услуг можно получить дистанционно - в несколько кликов со смартфона или компьютера.
Обмен и восстановление водительского удостоверения
Украинцы могут подать заявку онлайн, если:
- срок действия водительского удостоверения истек;
- изменились персональные данные человека;
- документ был поврежден;
- документ был утерян;
- просто есть желание обновить удостоверение.
Это можно сделать как в Кабинете водителя, так и в приложении "Дія".
"После оформления заявки остается выбрать способ получения готового документа - в сервисном центре МВД либо по почте", - уточнили в ГСЦ.
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Перерегистрация транспортного средства
Физические лица могут перерегистрировать онлайн - в приложении "Дія" - разные транспортные средства:
- легковой автомобиль;
- мотоцикл;
- мопед.
"Услуга доступна при условии, что это первая продажа транспортного средства в течение календарного года, который согласно Налоговому кодексу Украины не подлежит налогообложению (без уплаты НДФЛ и военного сбора)", - объяснили в МВД.
Отмечается, что сделка и договор купли-продажи заключаются полностью в электронной форме - непосредственно в приложении.
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Назначение надлежащего пользователя
Если автомобилем пользуется другой человек - родственник, друг или работник предприятия - его можно официально назначить надлежащим пользователем.
Услуга доступна онлайн:
- в Кабинете водителя;
- в приложении "Дія".
"После подтверждения запроса информация автоматически отображается в государственных реестрах", - отметили в ГСЦ МВД.
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Бронирование номерных знаков
Если человек планирует регистрацию автомобиля и хочет получить определенный номерной знак, в Кабинете водителя можно:
- заранее просмотреть доступные комбинации;
- забронировать желаемый номерной знак.
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Индивидуальные номерные знаки
Гражданам напомнили, что автовладельцы могут не только выбрать номерной знак из имеющихся, но и создать собственный уникальный дизайн.
Кабинет водителя позволяет:
- подать заявку на изготовление индивидуального номерного знака (ИНЗ);
- загрузить макет;
- отслеживать статус выполнения заказа;
- получить готовый комплект после изготовления.
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Онлайн-проверка информации
В Кабинете водителя доступны также сервисы, которые помогут быстро получить необходимую информацию:
- о водительском удостоверении;
- о зарегистрированных транспортных средствах;
- об истории транспортного средства;
- об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения;
- о наличии обременений транспортного средства.
Кроме того, там можно сразу оплатить административные штрафы.
Онлайн-проверка информации (инфографика: hsc.gov.ua)
"Платежный хаб" - быстрая и удобная оплата услуг
Для максимального комфорта украинцев, в сервисных центрах МВД работает современная онлайн-система "Платежный хаб".
Эта платформа позволяет кандидатам в водители и автовладельцам формировать и оплачивать необходимые платежи в режиме онлайн.
"Непосредственно при общении с администратором с помощью удобных платежных инструментов", - уточнили в ГСЦ.
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Как записаться в сервисный центр МВД
Если для получения определенной услуги необходимо все же лично обратиться в сервисный центр МВД, тратить время в очереди - не нужно.
Предварительно записаться в электронную очередь можно через Е-запись на сайте и мобильное приложение.
При этом пользователь получает возможность самостоятельно выбрать:
- подходящую для визита дату;
- удобное время;
- ближайший сервисный центр МВД.
В заключение консультацию по поводу услуг сервисных центров МВД можно получить:
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