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Росія атакувала Україну 96 дронами: скільки цілей збила ППО

08:30 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
Росія атакувала Україну 96 дронами: скільки цілей збила ППО Фото: протиповітряна оборона (Getty Images)
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Російські війська в ніч на 14 листопада запустили по Україні 96 ударних безпілотників, зокрема 61 реактивний. Українська ППО знешкодила більшість цілей, але є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

За даними військових, під час нічної атаки Росія застосувала ударні БПЛА типу Shahed, зокрема 61 реактивний, безпілотники "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з кількох напрямків: Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати роботи ППО

За попередніми даними станом на 07:30, українська протиповітряна оборона збила або подавила 81 ворожий безпілотник. Серед них - 52 реактивні Shahed, а також "Гербери" та дрони інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на восьми локаціях. Ще на двох локаціях упали уламки збитих безпілотників.

Нагадаємо, 13 листопада російські війська завдали удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя. Кількість постраждалих зростала протягом дня і станом на 17:45 сягнула 50 людей, серед них - восьмеро дітей.

Під час пошуково-рятувальних робіт загинув співробітник рятувальної служби "Кобра" - на нього впала бетонна плита.

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